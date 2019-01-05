Стало известно, из-за чего Джонни Депп не появится в новых «Пиратах Карибского моря»



Стала известна причина, по которой кинокомпания отказалась снимать в продолжении "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппа.

Как сообщает портал Womanel.com, поклонники Джонни Деппа не увидят его в новом фильме из-за высокой цены.

Отмечается, что за свое участие в фильме актер попросил 90 млн долларов. Однако кинокомпания посчитала это неоправданной тратой денег и отказалась взять актера на роль легендарного капитана Джека Воробья.

Ранее СМИ предполагали, что причиной отказа стала скандальная репутация Деппа, которая окружает его на протяжении последних лет. Незадолго до этого стало известно, что актер разорился из-за тяготы к алкоголю и роскошной жизни. Ранее его состояние оценивалось в 650 млн долларов.



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