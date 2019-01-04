Россиянам пообещали особый порядок индексации пенсий

Вокруг пенсионных преобразований, которые в полной мере начнут реализовываться в 2019 году, витает большое количество разговоров. Львиная доля подобных дискуссий упирается в нежелание россиян соглашаться с ростом возраста выхода на пенсию.

По этому поводу появляются комментарии со стороны различных чиновников и депутатов. На сей раз слово взял Валерия Рязанский, который в Совете Федерации возглавляет комитет по социальной политике. Он пояснил, что в обозримом будущем в нашей стране будет действовать особый порядок индексации пенсионных выплат.

Согласно его данным, страховая пенсия по старости в 2019 году будет проиндексированы единожды, но это вовсе не означает, что пенсионеры не почувствуют прибавки. Рязанский указал на то, что размер индексации будет почти в два раза выше показателей минувших лет. Речь идет о повышении на пенсий на 7,05 процентов. Это также в два раза выше инфляции.

В свою очередь социальные пенсии в наступившем году будут проиндексированы 1 апреля на 2,4 процента.

В контексте ближайших лет власти страны обещают сохранять подобные темпы индексации пенсий.

Напомним, в рамках пенсионной реформы предполагается увеличение пенсионного возраста на пять лет как для мужчин, так и для женщин. В конечном итоге выходить на заслуженный отдых они будут при достижении 65 и 60 лет соответственно.

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