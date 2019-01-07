Анатолий Вассерман рассказал, почему снялся в клипе Ольги Бузовой



Участник интеллектуальных шоу поведал, что любит пошутить, но люди не всегда готовы воспринимать его вне привычного образа. По словам Анатолия Вассермана, ему понравилось танцевать и веселиться на съемках клипа Бузовой.

В качестве новогоднего подарка для своих поклонников телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый клип на песню «Танцуй под Бузову». По признанию звезды, она сама не ожидала от себя подобной работы. Главным сюрпризом стало участие Анатолия Вассермана. По сюжету интеллектуал общается с девушками, которые явно начинают скучать от заумных бесед, они включают клип певицы и начинают танцевать. А потом и сам Анатолий присоединяется к призывам «Танцуй под Бузову». По его словам, образ получился немного карикатурным, но в целом он сыграл самого себя.

«Сценаристы несколько утрировали особенности моего поведения, но в общих чертах картина выглядит так: я произношу нескольким молодым дамам достаточно длинный и заумный текст, они переключаются на этот самый клип и в конце концов я тоже увлекаюсь и танцую вместе с ними» – рассказывает Анатолий.

Свое появление в клипе журналист объяснил тем, что не прочь иногда пошутить, несмотря на то, что для многих его образ ассоциируется лишь с серьезной деятельностью. «Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею, но хочется», — рассказал Вассерман.

Для многих появление участника интеллектуальных шоу в клипе популярной певицы стало неожиданностью, ведь кто бы мог подумать, что Анатолий Вассерман интересуется современной эстрадой. Особенно, если учесть тот факт, что в песне есть строчка «Выключи мозг и танцуй под Бузову», что совсем не вяжется с образом Анатолия. В комментариях к видео некоторые пользователи негодовали. «Вассерман снялся в клипе Ольги Бузовой! Господи, да что же это такое происходит в этом заблудившемся мире? Такое впечатление, что все стало с ног на голову. Вот уж никогда не думал, что подобное вообще возможно. Увы, реальность намного банальнее наших ожиданий. Искренне надеюсь, что у Вассермана действительно были веские причины на то, чтобы пойти на подобное «грехопадение» – писали ошеломленные зрители. Нашлись и те, кому ролик пришелся по душе: «Кто бы что не говорил, классно получилось. Классно и смешно. И Вассерман прикольно танцует!»

Помимо Анатолия Вассермана, в клипе снялись известные блогеры, актриса Александра Велескевич, а также звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян. На сегодняшний день ролик уже посмотрели более 1,5 млн человек.



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