Виторган прокомментировал сообщения о его разводе с Собчак

07.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Виторган прокомментировал сообщения о его разводе с Собчак
Актер Максим Виторган пошутил над фанатами после слухов о его разрыве с женой Ксенией Собчак. Об этом сообщает StarHit.

Сначала супруги опубликовали в соцсетях фото из самолетов двух разных авиакомпаний. После этого Виторган в историях своего инстаграма выложил видео, на котором он говорит: «Ну, вот и все. Разлетелись».

Однако после этого камера неожиданно сдвигается, и в кадре появляется Собчак, и пара начинает смеяться.

Ранее сообщалось, что Собчак сменила облик после слухов о разводе.

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