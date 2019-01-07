Дима Билан поведал о личной жизни



Российский певец Дима Билан сообщил, что очень хочет иметь семью и уже готов к детям, но пока не получается.

Обычно артист не делится личной стороной своей жизни и либо игнорирует вопросы на этот счет, либо просто отшучивается.

"Мне кажутся странными люди, у которых все на виду", — сказал Билан, добавив, что чем больше человек раскрывается в киберпространстве, тем "больше опасность ничего не оставить для себя".

По словам звезды, в личном пространстве нет места посторонним, поэтому он никогда не будет показывать то, что "за кадром".

"Я всегда буду максимально скрывать, но личная жизнь, поверьте, у меня есть", — цитирует Билана портал "Телепрограмма".



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