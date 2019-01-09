Илья Авербух подает в суд на наживающихся на его имени мошенников

Об обмане зрителей тренер узнал из соцсетей.

Бывший фигурист Илья Авербух попал в неприятную ситуацию. Как стало известно, по всей стране проходит ледовый спектакль «Снежная королева», на афишах написано, что это шоу спортсмена.

Гневные комментарии посыпались на Авербуха. Пользователи писали, что шоу низкого качества, плохое музыкальное сопровождение и сценарий, а профессиональная подготовка артистов — оставляет желать лучшего.

Зрители обвиняли Илью в испорченном празднике. Сам «виновник» всего происходящего ничего не мог понять. Бывший фигурист не запускал проект под названием «Снежная королева».

После долгих разбирательств стало понятно, что это мошенники наживаются на бренде «Илья Авербух».

«Я возмущен и раздосадован этой информацией», — написал тренер на своей станице в соцсети.

Бывший фигурист постарался успокоить пользователей и пообещал разобраться в случившемся.

«Я обращаюсь в прокуратуру и не оставлю это безнаказанным», — заявил

разгневанный Илья Изяславич.

Юристы Авербуха готовят иск в суд с требованием возместить ущерб. Тренер уверен в своей победе и готов идти до конца. Он считает, что мошенников надо наказать по всей строгости закона.



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