Американские кинокритики назвали лучшего актера года

Кроме этого, американские эксперты представили рейтинг лучших фильмов 2018 года.

Лучшим актером 2018 года американские критики признали Итана Хоука, который сыграл главную роль в картине «Дневник Пастыря». В фильме артисту досталась роль священника Эрнста Толлера, который потерял сына. Чтобы справиться с болью, он решает вести записи в течение года о том, что с ним происходит. К нему за советом обращается прихожанка Мэри, которую муж принуждает сделать аборт, так как считает, что климатическая катастрофа грозит гибелью всему живому.

Что же касается актрис, то лучшей киноэксперты признали звезду сериала «Корона» Оливию Колман, сыгравшую Елизавету II. Артистка также известна зрителю по таким телепроектам, как «Убийство на пляже», «Ночной администратор» с Хью Лори и Томом Хиддлстоном, фильму «Убийство в восточном экспрессе» и многим другим.

В категории лучший фильм победила картина «Наездник» китайского режиссера Хлоя Чжао о ковбое, которые из-за полученной травмы вынужден завершить карьеру наездника и дрессировщика лошадей.

Второе место занял мексиканец Альфонсо Куарону за драму «Рома», а третье — фильм «Пылающий».

Лучшим постановщиком года признали Альфонсо Куарона, пишет сайт Argumenti.ru.



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