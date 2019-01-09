Кевин Спейси отказлся признавать себя виновным в домогательствах

Актер и режиссер Кевин Спейси отказался в суде признать вину в сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека в 2016 году. Об этом сообщает 7 января The Independent.

Отмечается, что 59-летнему актеру пришлось пробираться в здание суда через огромную толпу представителей прессы. Попав внутрь, Спейси заявил судье, что он впервые сталкивается с этим обвинительным эпизодом и ему нужно ознакомиться с информацией. Суд принял решение перенести заседание на март.

В конце декабря стало известно, что Спейси получил повестку в суд округа Кейп энд Айлендс в Нантакете (штат Массачусетс) на 7 января 2019 года. Экс-ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру в июле 2017 года обвинила Спейси в домогательствах к своему сыну. По словам женщины, актер напоил 18-летнего юношу и совершил развратные действия.

59-летний Кевин Спейси — американский актер и режиссер, обладатель двух премий «Оскар». Он известен по главной роли в сериале «Карточный домик» (House of Cards). Скандал вокруг актера разгорелся в 2017 году после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Кевин Спейси в ответ сказал, что не помнит подобного инцидента, однако принес ему публичные извинения.

Позднее телеканал CNN сообщил, что восемь человек, принимавших участие в съемках «Карточного домика», рассказали журналистам о домогательствах со стороны Спейси. С аналогичными обвинениями затем выступили еще порядка 30 человек. Из-за скандала актера уволили из проекта.

24 декабря американский актер Кевин Спейси впервые после обвинений в сексуальных домогательствах опубликовал видеообращение.



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