Анастасия Волочкова решила остаться жить на Мальдивах

Своим заявлением, что решила переехать на постоянное место жительства на Мальдивы, бывшая балерина сильно удивила поклонников. Однако звезда продолжит приезжать в Россию ради работы.

Вот уже много лет Анастасия Волочкова не изменяет традиции и хотя бы раз в год улетает на Мальдивы. Здесь балерина проводит время на пляже, регулярно публикуя фото в сексуальных купальниках. Звезда неоднократно признавалась в любви райским островам, называя это место самым идеальным на планете.

Теперь же Волочкова решила перебраться на Мальдивы окончательно. По словам артистки, этот шаг она хотела сделать давно, но лишь теперь отважилась на окончательный переезд.

«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду осуществлять перелеты по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», — заявила балерина.

Теперь Анастасия намерена регулярно радовать фанатов фотографиями с пляжа и фирменными шпагатами на фоне океана. Однако поклонники звезды восприняли новость неоднозначно. Многие их них решили, что Волочкова пошутила, ведь она владеет шикарным домом в Подмосковье, который просто обожает. К тому же, в столице учится ее дочь Ариадна, а сама балерина регулярно дает концерты по всей России.

Пока Анастасия не стала пояснять, когда состоится долгожданный переезд, и где она будет жить на Мальдивах. Вполне вероятно, что артистка арендует виллу с видом на океан.

Сейчас в жизни Волочковой происходит немало перемен. Звезда наконец встретила мужчину мечты. В эфире программы «Секрет на миллион» он призналась, что счастлива до поросячьего визга, но пока не хочет афишировать отношения.

«Этот год принес мне самое главное — встречу с человеком, который настолько дорог для моего сердца, что я даже не хочу его никому показывать. Он очень сексуальный, яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним просто очень хорошо», — поделилась балерина.

Анастасия уже давно не обращает внимания на комментарии завистников, ведь она занимается любимым делом, успевая строить личную жизнь и воспитывать ребенка. Поклонники же надеются, что после переезда скандальные истории, связанные с именем Волочковой, будут реже появляться в СМИ.



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