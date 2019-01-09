В Москве умерла финалистка «Битвы экстрасенсов»

09.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Москве умерла финалистка «Битвы экстрасенсов»Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева умерла в Москве вечером 6 января. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил другой участник шоу Антон Мамон.Антон Мамон, Instagram

По его словам, он очень уважал погибшую и опечален ее смертью, отметив, что Дария была прекрасным человеком. Как сообщает телеканал «360», родственники не рассказали причину гибели девушки, но источник телеканала сообщил, что Воскобоева долго болела.

Накануне смерти Дария с другими экстрасенсами Кристиной Синдаловской и Александрой Бересневой планировала провести рождественскую встречу, но затем мероприятие было отменено. Подробностей Воскобоева не рассказала, но написала, что это по личным обстоятельствам.

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