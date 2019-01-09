Вскрылись неприятные последствия для россиян от пенсионной реформы

Вокруг пенсионной реформы, которая предусматривает увеличение такого показателя, как возраст выхода на пенсию, продолжаются дискуссии. В большинстве случаев они сводятся к огромному числу негативных откликов россиян, так как граждане не хотят мириться с этой, как они называют, антинародной инициативой, да еще и противоречащей Конституции.

На сегодняшний день можно констатировать, что реализовываться реформа начнет в 2019 году. Людей заранее предупреждали об изменениях, но только официальные отчеты по этому поводу не могут раскрывать все последствия. Ведь львиная доля из них самым неприятным образом скажется на жизни рядовых граждан. На этих аспектах стоит остановиться подробнее.

По этой теме выступил политический деятель Никита Исаев, который прямым текстом упрекнул властей в непонимании последствий пенсионных преобразований. Он приходит к выводу, что основная проблема так называемой пенсионной реформы заключается в том, что власть, принимая эту самую реформу, думает только о личной выгоде, но не думает о том, какие будут последствия от пенсионной реформы.

Если взглянуть на подробности грядущих изменений, то становится ясно, что государство из-за роста пенсионного возраста на пять лет получил только за один год порядка 2 триллионов рублей.

Очевидные последствия пенсионной реформы следующие: работодатели постараются не держать пожилых на работе, так как теперь за увольнение предпенсионеров будет уголовная ответственность, то есть в теории выгодно уволить людей до предпенсионного возраста, чтоб не было проблем с законом.

В свою очередь те люди, которые не смогут продолжать работать в пожилом возрасте, останутся предоставлены сами себе. Им придется надеяться на родственников, а те, кто остались одиноки, вообще с трудом понимают, как им выжить.

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