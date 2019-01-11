1 января пожилым пенсионерам дополнительно повысили пенсии

11.01.2019 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

1 января пожилым пенсионерам дополнительно повысили пенсии

Власти России, которые ранее анонсировали старт пенсионной реформы, рассказали об изменениях, которые не связаны с повышением возраста выхода на пенсию. В данном случае речь идет о повышении пенсионных выплат для отдельных категорий пенсионеров.

1 января 2019 года были проиндексированы не только страховые пенсии по старости, но еще и подняты пенсии для некоторых нуждающихся гражданах. В частности, с нового года пенсионерам в возрасте 80 лет и старше подняли фиксированную надбавку к пенсии, размер которой высчитывается в индивидуальном порядке.

На каком основании производится доплата? Оказывается, когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия вырастает на фиксированную сумму. Правда, только в том случае, если речь идет о страховой пенсии по старости. В 2018 году фиксированная надбавка составляла 4892 рубля. В 2019 году - уже 5334 рубля. То есть рост составит порядка 440 рублей.

В Пенсионном фонде заострили внимание граждан на том обстоятельстве, что для получения так называемой "возрастной" надбавки пенсионерам делать ничего не нужно, так как перерасчет пенсии производится автоматически.

Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2019 года были проиндексированы страховые пенсии по старости на 7,05 процентов. Эта величина практически в два раза выше официальных данных по инфляции.

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