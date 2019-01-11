Беременная Саша Савельева отреклась от дружбы с Ольгой Бузовой



В Интернете разгорелся новый скандал вокруг имени Ольги Бузовой. Участница группы «Фабрика» Саша Савельева якобы на днях ответила подписчикам, что знакома с певицей и считает ее милой. Однако затем она отказалась от своих слов, написав, что никогда не комментировала отношения с коллегой.

Последние несколько недель к Саше Савельевой приковано особое внимание, ведь 35-летняя солистка группы «Фабрики» беременна. И хоть певица молчит о своем интересном положении, скрывать округлившийся живот становится все сложнее.

Недавно СМИ написали о том, что Саша похвалила свою коллегу, телеведущую Ольгу Бузову. Якобы отвечая на вопрос одного из подписчиков, артистка вспомнила, что встретилась со звездой в 2013 году. «Мы с ней познакомились на радио. Безумно милая, добрая и талантливая девушка», — сказала Савельева. Но через некоторое время солистка популярной группы поспешила опровергнуть эту информацию. Так и осталось загадкой, кто же ответил за солистку «Фабрики» и почему Саша в довольно резкой форме решила написать об этом в Инстаграме.

«Я никогда не отвечала на вопросы про Ольгу! Вранье, что бы там ни было написано», — заявила певица.

Внимательные подписчики заметили, что в своем посте Савельева не подтвердила, но и не опровергла слова, которые приписывают ей. Так что поклонникам остается только ждать новых высказываний Саши о творчестве самой рейтинговой певицы последних лет.

Многие связывают такой выпад в сторону Ольги Бузовой с тем, что Савельева сейчас готовится стать матерью и остро реагирует на любые новости о ней. Напомним, что артистка замужем за Кириллом Сафоновым уже восемь лет. Влюбленные по-настоящему счастливы вместе и не дают поводов усомниться в искренности их чувств.

Недавно, переписываясь с фанатами, Александра решилась ответить на самый популярный вопрос о материнстве. Она поблагодарил всех, кто переживает за нее с Кириллом и добавила: «Вашими молитвами это событие приблизится». Савельева неоднократно признавалась, что давно готова к рождению детей. По мнению звезды, малыши сами выбирают родителей и на все воля сверху.

«Я готова к такой серьезной миссии, как материнство. Порой шутим с мужем, что не прочь увеличить семью до размера футбольной команды. Не то чтобы я хотела только мальчиков. Конечно, девочки тоже должны быть. Но это уже решается наверху, и дети сами выбирают себе родителей», — говорила Савельева.

Поклонники же не сомневаются, что Савельева станет хорошей мамой. По слухам, звезда уже активно готовится к родам и часто бывает в детских магазинах. Однако пока неизвестно, как певица будет совмещать родительские обязанности с частыми гастролями и съемками.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







