Настя Ивлеева предстала в новом образе. Фото

Телеведущая показала себя с розовыми волосами.

Видимо, кардинальные перемены в профессиональной деятельности популярной ведущей закрывшегося туристического шоу «Орел и Решка» Насти Ивлеевой сподвигли звезду на смелые эксперименты со внешностью.

На своей странице в социальной сети Instagram она предстала перед своими подписчиками с совершенно новом образе. Начать хотя бы с цвета волос. Теперь он – розовый и, главное, очень длинный. Естественно, фанаты не удержались от вопросов, первым из которых был – не парик ли это, ведь за такой короткий срок отрастить волосы ниже плеч невозможно. Многим подписчикам, кстати, новый образ пришелся по вкусу.

Да и в целом, внешний вид ведущей натолкнул фолловеров Ивлеевой на размышления. Одни начали сравнивать Настю со звездами шоубизнеса – Бузовой и даже Кардашян, другие отметили, что штаны, в которых сфотографировалась звезда, явно сняты с Элджея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🦄 Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 6 Янв 2019 в 8:09 PST

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