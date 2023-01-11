Медики получат специальные выплаты

Согласно решению Правительства РФ, с 1 января утверждены специальные выплаты для медицинских работников. Однако они касаются только некоторых категорий сотрудников.

В частности, выплаты полагаются медикам первого звена здравоохранения, сотрудникам «скорой помощи», а также тем, кто работает в сельской местности и отдаленных районах. Предполагается, что выплаты получат около 1,1 млн человек, в том числе и медики из новых регионов России. Выплата будет осуществляться ежемесячно и составит от 4,5 до 18,5 тысяч в зависимости от категории медработника.

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