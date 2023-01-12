Минцифры планирует вернуть на Родину российских IT-специалистов

Представители Минцифры сообщили о том, что в настоящее время разрабатываются меры, направленные на стимулирование российских IT-специалистов вернуться на Родину. Предполагается, что пакет мер будет включать в себя отсрочку от армии для таких специалистов.

Также правительство рассматривает возможность компенсировать сотрудникам часть затрат по перелету в Россию из-за рубежа. Помимо стимулирующих мер также рассматриваются карательные, которые могут быть применены к тем специалистам, которые не захотят возвращаться в Российскую Федерацию.

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