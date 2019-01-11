Скончался режиссер фильма «Мимино» Юрий Кушнерев

Создателя фильмов «Мой любимый клоун» и культового «Мимино» Юрия Кушнерева не стало шестого января. Однако его супруга Маргарита подтвердила печальную новость лишь спустя два дня. Причиной смерти кинематографиста стал оторвавшийся тромб.

Юрий Кушнерев был разносторонним человеком. Он пробовал себя в актерском, режиссерском и продюсерском амплуа. Советский артист внес огромный вклад в развитие отечественного кинематографа. Долгое время Юрий Сергеевич боролся с затяжной болезнью, но так и не смог справиться с недугом. Он ушел из жизни шестого января. Причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб, о чем прессе рассказала жена режиссера.

«Юрий Сергеевич скончался шестого января, прощание с ним пройдет 10 января в ЦКБ, по поводу похорон мы еще не решили, — сказала супруга режиссера. — Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина — оторвавшийся легочный тромб».

Информацию о случившемся подтверждают и товарищи Кушнерева по работе: «6 января 2019 года на 82-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, продюсера Юрия Сергеевича Кушнерева», — говорится в сообщении Союза.

Юрий Кушнерев родился 3 октября 1937 года в Москве. После окончания Калининского Суворовского военного училища, он неожиданно решил посвятить жизнь творчеству. Пришлось отучиться и на режиссерском отделении. Свою карьеру в кино Юрий Сергеевич начал в 1968 году. В дальнейшем он стал режиссером киностудии «Мосфильм», а также вторым создателем фильма «Мимино».

В 1990-х годах Кушнерев прочно закрепил за собой славу исполнительного продюсера всех фильмов Георгия Данелии. Их сотрудничество было долгим и плодотворным.

Как режиссер Юрий Сергеевич проявил себя в работе «Мой любимый клоун» с Олегом Меньшиковым и «Комедии давно минувших дней», где играли Георгий Вицин, Евгений Моргунов и многие другие. Кроме того, он сыграл эпизодические роли в картинах «Паспорт» и «Осенний марафон».

Также Кушнерев продюсировал фильмы «Ребро Адама», «Сволочи», продолжение легендарной ленты «Ку! Кин-дза-дза». Общее количество фильмов, которым он помог выйти в прокат, достигает 40.

В последнее время уже страдающий от болезни Юрий Сергеевич проводил много времени с женой. Она поддерживала его в самое трудное время, поэтому ей до сих пор нелегко принять смерть любимого.

Пока поклонники и близкие ждут решения супруги по поводу проведения похорон артиста и надеются, что им удастся проститься с кумиром.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







