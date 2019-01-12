Актриса Ольга Красько рассекретила имя отца ее дочери

Ребенка актриса родила от режиссера Джаника Файзиева.

Российская актриса Ольга Красько в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1" впервые призналась в том, кто является отцом ее дочери Олеси. Ранее артистка предпочитала об этом не говорить.

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что дочь она родила от актера Дмитрия Петруня, с которым у нее был страстный роман во время учебы в школе-студии МХАТ. Однако возлюбленные расстались, а спустя некоторое время Петрунь взял в жены другую актрису - Ольгу Арнтгольц.

По словам Красько, она очень рада сложившейся судьбой, а Олеся стала плодом любви с другим талантливым мужчиной, который многое изменил и «перевернул» в жизни артистки.

По признанию Красько, режиссер Джаник Файзиев подарил ей не только роль в "Турецком гамбите", которая принесла ей популярность, но и женское счастье. Но отношения приходилось скрывать, поскольку режиссер был женат, а Ольга не хотела причинять боль его близким и разрушать семью.

"Внутренний контролер", как отметила актриса, не дал развиться роману, хоть она ни о чем не жалеет.

Сейчас Красько, наконец, рассказала, что именно Файзиев является отцом ее дочери. Актриса уточнила, что никогда бы не раскрыла правду, если бы не сложившиеся обстоятельства.

"Сейчас это не причинит никому боли, об этом можно говорить открыто", – отметила Красько в ходе рассказа о режиссере.

После расставания с Файзиевым в личной и профессиональной жизни Красько начался непростой этап, "вынырнуть" из которого помогла встреча с мужчиной по имени Вадим. По словам артистки, он вновь наполнил ее жизнь "смыслом и светом".

В 2016 году у пары появился на свет сын Остап, а в 2017 году – родился сын Олег, которого Красько назвала в честь своего наставника Олега Табакова. Однако, как пишут СМИ, Ольга и Вадим до сих пор не расписаны.



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