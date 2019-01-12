Стасу Садальскому сделали операцию на сердце

Проблемы с сердцем у 67-летнего актера появились давно. Стас Садальский прилежно принимал препараты по рекомендациям врачей, однако лекарства не помогли. В итоге Садальский был вынужден лечь под нож хирурга.

День назад актер Стас Садальский опубликовал в своем микроблоге фото, на котором он изображен с холтером — медицинским прибором, который используется для контроля работы сердца. Тогда поклонники актера всерьез забеспокоились о его здоровье и заподозрили что-то неладное. Как оказалось, Садальский готовился к оперативному вмешательству, которое к этому моменту уже состоялось.

Благо, все прошло хорошо. О своем самочувствии Станислав Юрьевич рассказал в Инстаграме. Также он отметил, что на протяжении некоторого времени был вынужден принимать специальные препараты, но они не дали должного результата. Актер засомневался в качестве аптечных лекарств, ведь ему пришлось прибегнуть к более радикальному методу лечения из-за бездействия пилюль.

«Стентирование — оперативное вмешательство, проводимое с целью установки стента — специального каркаса, который помещается в забитый холестерином просвет коронарного сосуда сердца, и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом», — Садальский в подробностях рассказал подписчикам о проведенной процедуре.

Помимо этого, актер искренне поблагодарил врача-хирурга, который провел операцию. Причем обо всем об этом Стас Садальский рассказал с юмором, дав, тем самым, поклонникам еще раз понять, что у него все хорошо.

«Главное здесь — мастерство доктора, чтобы у врача не дрогнула рука. Мой врач с редкой фамилией Иванов (сын профессора Иванова) оказался непьющим и провел операцию филигранно. Я задышал полной грудью. Рекомендую. Выполнялось это на огромном голландском оборудованием с огромным телевизором. Самое интересное: хоть и принимал статины, а бляшки все равно образовались. Наверняка лекарства были поддельные?! Всех владельцев аптек на нары! Да здравствуют наши русские врачи», — продолжил он.

Подписчики актера поддержали его и пожелали Садальском скорейшего восстановления. Кто-то даже заявил, что подобную процедуру около 10 лет назад прошла и Алла Пугачева и сейчас чувствует себя прекрасно. Станислав Юрьевич, в свою очередь, не остается в стороне и по возможности благодарит всех неравнодушных за поддержку.



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