Появилась информация о том, сколько и чем зарабатывает Николай Басков

12.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Появилась информация о том, сколько и чем зарабатывает Николай Басков
За концерт певец получает от 1,5 миллиона рублей. Заказать артиста на частное мероприятие стоит около 3,8 млн рублей.

Народный артист России Николай Басков за 2018 год заработал 442 млн рублей. Список источников дохода артиста составил портал "Телепрограмма".

Как отмечается, за один концерт певец получает от 1,5 млн рублей. Заказать его выступление на частном мероприятии стоит около 3,8 млн рублей. За каждый рекламный контракт Басков получает 136 млн рублей.

Работая на шоу "Субботний вечер с Николаем Басковым" и появляясь в других программах, певец ежемесячно зарабатывает примерно 4 млн рублей. Также артист получает процент с продаж бренда антивозрастной косметики — с этого он имеет 500 тысяч рублей ежегодно.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Николая Баскова нашли во вселенной Marvel.

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