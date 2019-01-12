Работающим пенсионерам назвали причину отказа вернуть индексацию

Российские власти вновь и вновь осуществляют политику, которая направлена на сокращение социальных расходов. В этом контексте не должна выглядеть удивительной пенсионная реформа, которая помимо роста возраста выхода на пенсию, предполагает ряд других изменений.

Внушительной по своей численности категорией россиян являются работающие пенсионеры. Люди буквально вынуждены в пожилом возрасте трудиться, так как прожить на одну пенсию практически невыполнимая задача. Однако на них государство упорно экономит. Для примера достаточно обратиться к решению трехлетней давности о лишении индексации. Россиян из числа работающих пенсионеров попросту поставили перед выбором между индексацией и последующей трудовой занятостью.

Время от времени в информационном пространстве появляются обнадеживающие сообщения о возможном возвращении индексации пенсий для трудящихся пенсионеров. Накануне в Госдуме рассматривали сразу три предложения по улучшению жизни работающих пенсионеров, одним из которых было предложение по возвращению индексации пенсий.

Однако народные избранники пришли к выводу, что данная категория пенсионеров не нуждается в дополнительной поддержки со стороны государства. Соответственно, как не сложно догадаться, восстанавливать индексацию пенсий им не стали.

Что касается причин, которыми руководствовались депутаты Госдумы, так это стандартная отговорка о том, что в бюджете страны нет денег на вышеупомянутые нужды. Но среди россиян сформировалось устойчивое мнение о том, что власти в нашей стране целенаправленно экономят деньги на пенсионерах, тогда как траты по другим статьям зачастую растут и происходит это несправедливо.

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