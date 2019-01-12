Юлия Пересильд ответила, почему ее дочери не носят фамилию Алексея Учителя

Актриса рассказал, как воспитывает своих дочерей. Девятилетняя Анна и шестилетняя Мария носят фамилию матери, а не режиссера Алексея Учителя. Артистка считает это данью уважения своим предкам.

Юлию Пересильд можно смело назвать одной из самых скрытных актрис России. Звезда и ее избранник Алексей Учитель долгих десять лет скрывали свой роман. Поклонники артистки даже не догадывались, что отцом ее дочерей является именно прославленный деятель кино.

С недавних пор влюбленные ничуть не стесняются чувств, регулярно выходя в свет вместе с наследницами. Сама Пересильд продолжает игнорировать вопросы о личной жизни. В интервью она предпочитает рассуждать о принципах воспитания. Так, Юлия иногда бывает строгой с девятилетней Анной и шестилетней Марией, поскольку не хочет, чтобы девочки выросли избалованными.

«Мы много и откровенно говорим с ними. Я рассказываю про те проблемы, которые были в детстве у меня самой, ведь мы жили бедно. И про то, что огромное количество детей не знают, будут ли они ужинать и в чем пойдут зимой в школу. Безусловно, мои дочери в каком-то смысле шикуют, живут в благополучных условиях, но погрузить их насильно в мир, в котором жила, например, я, невозможно. И наши беседы не проходят бесследно. При мне они, конечно, могут и покапризничать, и постоять на голове. Но когда мамы нет рядом, вдруг проявляются какие-то удивительные черты характеров», — призналась звезда.

Многих поклонников интересует, почему дети Юлии не носят фамилию Алексея Учителя. Ранее предполагалась, что эта странность была связана с тайностью романа звезд. Однако причина оказалась куда более банальной. Просто Пересильд с уважением относится к своим корням и предкам.

«Из детства я помню разговор с дедушкой. Он сидел очень грустный, смотрел на нас с Олей и вздыхал: «Нарожали девок… Вот выйдете замуж, поменяете фамилии, и не будет больше никого из Пересильдов». Видимо, это запало в душу нам с сестрой, потому что, не сговариваясь, мы дали дочерям свою фамилию. Думаю, дедушка был бы нами очень доволен», — подчеркнула артистка.

Напомним, что режиссер Алексей Учитель на протяжении многих лет был женат на продюсере Кире Саксаганской. Развод с супругой так и не был оформлен официально, но это не помешало постановщику начать встречаться с Пересильд. Разница в возрасте у влюбленных составляет 33 года, что никак не влияет на их отношения.

Сама Юлия успевает не только заниматься воспитанием детей, но еще и работать над новыми проектами. В интервью для «7 дней» звезда призналась, что иногда ее настигают творческие кризисы, но от них удается быстро избавиться, ведь актриса по-настоящему любит свою профессию.



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