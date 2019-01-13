Стала известна стоимость дома Павла Прилучного и Агаты Муцениеце



В начале осени стало известно о том, что актерское семейство решило продать дом в Подмосковье, где они прожили 1,5 года. Сейчас Павел Прилучный и Агата Муцениеце живут в центре столицы.

Почти полгода Агата Муцениеце и Павел Прилучный продают свой загородный коттедж за 25 миллионов рублей. Актеры уверяют, что цена 245 метрового дома с большим участком занижена, ведь и сама земля и отделка стоили намного дороже. Но пока на уютный дом в Подмосковье желающих не нашлось, хотя интересуются им активно — около 240 тысяч просмотров. Жилье располагается в живописном поселке Деденева, а сам дом почти новый, 2015 года постройки. Жила в нем одна семья и делала его, как принято говорить у строителей «под себя», но обстоятельства вынудили их вернуться в город.

«Друзья! Мы продаем наш любимый дом. Тому, к кому он перейдет, правда, сильно повезет. Мы можно сказать, от сердца отрываем, из рук в руки отдаем. Строили мы для себя, поэтому все очень удобно и качественно. Для детей — идеально! Соседи — крутые. Вокруг горнолыжных курортов — штук семь», — написала Агата в Инстаграме.

Покупатель, которому интересен дом «актера Павла Прилучного» (именно так написано в объявлении) за 25 миллионов рублей, получит участок с домом, который находится в охраняемом по периметру поселке с гостевой парковкой, зоной отдыха, детской площадкой и бассейном.

Жилой дом в 245 метров обложен кирпичом, блочно-монолитный. Его изюминкой являются высокие потолки и огромные панорамные окна. Внутри будущих хозяев ожидает кухня–зала с камином и пять спален, отделанных в пастельные и теплые цвета. Участок правильной формы, с детской площадкой, туями, серебристой «новогодней» елью из Германии, плодовыми деревьями и кустарниками.

«Приезжайте, смотрите. Дом понравится, — о цене договоримся», — уверяют продавцы.

Дополнительным бонусом будет являться то, что коттедж находится вблизи горнолыжных курортов «Парк Яхрома», «Парк Волен» и «Сорочаны», рядом с домом лес, пруды, близость рек Волгуша и Яхрома. Недалеко от КП «Панорамы» находятся старинные города Яхрома и Дмитров.

Напомним, что в мае этого года появились слухи о проблемах в семье Муцениеце и Прилучного. Поговаривали, что дело может дойти до развода, супруги даже на какое-то время разъехались. Но затем выяснилось, что все это неправда, и после небольшого кризиса в семье Прилучных снова любовь и гармония.

А на днях в СМИ просочилась информация, что Павел избил жену и не выпускает ее из квартиры, но в беседе с корреспондентом «СтарХита» Агата лишь посмеялась над этой новостью: «Ой, прекратите, у нас у сына сейчас день рождения, мы с Павлом вместе. Все хорошо».



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