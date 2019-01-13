Юлия Началова пожаловалась на страшные боли от подагры



Юлия Началова рассказала, что сама запустила подагру, и поэтому болезнь развилась у нее так сильно. Сейчас артистка тщательно следит за самочувствием, и благодаря помощи медиков может вести активный образ жизни.

Всегда цветущая и оптимистичная Юлия Началова вот уже более двадцати лет активно выступает по всей стране и записывает новые хиты. Еще год назад никто даже не предполагал, что артистка скрывает страшную тайну — у нее прогрессирует мигрирующая подагра. Заболевание приводит к воспалению суставов, что отображается на внешней привлекательности рук и других частей тела.

По словам Юлии, она долго отказывалась признавать проблему, и поэтому запустила подагру. Однако теперь, когда симптомы удалось взять под контроль, звезда может успешно работать и выходить на красные ковровые дорожки.

«Я столкнулась с этим лет восемь назад, но откладывала лечение на потом. Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах», — рассказала артистка.

Звезда уделяет немало времени лечению, не пренебрегая советам медиков. Сейчас за самочувствием Юлии следят лучшие врачи в данной области, поэтому симптомы подагры стали проявляться гораздо реже. «Это был очень долгий процесс. Подбор терапии был очень долгим, чтобы я чувствовала себя как сейчас, контролировала свое состояние и знала, если что, чем погасить боль», — призналась певица.

Теперь периодически Началовой приходится использовать перчатки, чтобы скрыть воспалившиеся суставы. Однако звезда не отчаивается, ведь у нее есть множество причин для радости. Так, дочь Юлии Вера уже проявляет творческие способности. На юбилее Юрия Николаева девочка вместе с матерью исполнила песню «Ты знаешь, все еще будет». Совместный номер артистки и ее наследницы произвел настоящий фурор.

«Дочка хорошо рисует и играет на рояле. Хотя Вера творческий человек, она собирается в будущем поступать в театральный. При этом мы изначально воспитывали Веру, делая акцент на человеческие качества. Она многое понимает, у ребенка сформировались правильные ценности и ориентиры в жизни. Наверное, благодаря тому, что я ей показывала, как живут ее сверстники в детдомах, и она с ранних лет знала, что не у всех людей все так шикарно, как у нее», — поделилась звезда.

С отцом Веры, футболистом Евгением Алдониным Началова сохранила дружеские отношения. Экс-супруги часто общаются по поводу дочери и встречаются на семейных мероприятиях. В интервью для Teleprogramma.pro артистка заявила, что на 2019 год у нее имеется множество творческих планов, а значит, поклонники смогут и дальше наслаждаться песнями Юлии.



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