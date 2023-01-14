В Санкт-Петербурге первичная недвижимость подорожала на рекордную величину

Russf Янв 14, 2023 Интересное

Специалисты в сфере недвижимости проанализировали рынок новостроек в Северной столице России. За 2022 год подорожание этого вида жилья стало рекордным. Стоимость квадратного метра увеличилась почти на 20%, что в денежном эквиваленте составило 36,6 тысяч рублей. Эта величина стала максимальной за последние 12 лет. Теперь один квадратный метр первичного жилья в Санкт-Петербурге стоит 222,6 тысяч рублей.

В 2021 году также наблюдался рекордный рост, однако он был зафиксирован в процентном выражении. Тогда цена на жилье выросла на 36000 рублей за квадратный метр, что составило 24% от ранее действующей стоимости.

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