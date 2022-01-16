На Сахалине миновала угроза цунами

После извержения подводного вулкана в Тихом океане специалисты опасались цунами на Сахалине. В связи с этим обстоятельством центр цунами Сахалинского управления ввел режим оповещения об угрозе больших волн.

Однако наблюдения за территорией, на которой произошло извержение вулкана, показало, что значительных колебаний на поверхности воды нет. Руководством центра было принято решение о снятии режима. Специалисты утверждают, что на данный момент опасность цунами для Сахалина маловероятна. По их словам, к Курильским островам может подойти водный вал, высота которого составляет не более 20 см.

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