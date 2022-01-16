На Сахалине миновала угроза цунами

Russf Янв 16, 2022 Интересное

После извержения подводного вулкана в Тихом океане специалисты опасались цунами на Сахалине. В связи с этим обстоятельством центр цунами Сахалинского управления ввел режим оповещения об угрозе больших волн.

Однако наблюдения за территорией, на которой произошло извержение вулкана, показало, что значительных колебаний на поверхности воды нет. Руководством центра было принято решение о снятии режима. Специалисты утверждают, что на данный момент опасность цунами для Сахалина маловероятна. По их словам, к Курильским островам может подойти водный вал, высота которого составляет не более 20 см.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.