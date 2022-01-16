Автоэксперты предположили, что будет с ценниками на автомобили в 2022 году

Иван Янв 16, 2022 Общество

По их мнению, автомобильный рынок в этом году ожидает новая волна роста цен с первого полугодия, пишет vostokinform.ru. Повышенный спрос на новые автомобили в начале 2021 года привел к их дефициту в автосалонах и многомесячному ожиданию самых популярных моделей.

Отечественное автомобилестроение вслед за мировым страдало от нехватки микросхем электронных блоков управления автомобильными двигателями, внешних электроприборов, тахографов и многого другого. При этом объемы производства последних сократились из-за пандемии.

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