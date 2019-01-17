Мать внебрачного ребенка актера Головина подала на него в суд

17.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Мать внебрачного ребенка актера Головина подала на него в судИнтересы Светланы Белогуровой в суде представляет юридическая фирма Екатерины Гордон.

Светлана Белогурова будет через суд требовать от актера Александра Головина признать ее восьмимесячного ребенка своим. Об этом рассказала юрист, журналистка и певица Екатерина Гордон. Именно ее юридическая фирма и будет представлять интересы Белогуровой в суде.

«Нами был подан иск об установлении отцовства ребенка Светланы Белогуровой. Ребенок рожден вне брака и в данный момент в свидетельстве о рождении прочерк», — сказала Гордон в интервью «Пятому каналу».

Правозащитница отметила, они вместе со Светланой пытались «мирным путем» решить вопрос с Головиным, однако он отказался договариваться в досудебном порядке. Гордон также упомянула неких «странных барышень», которые ведут себя оскорбительно. Вероятнее всего, Екатерина говорит о Настасье Самбурской, с которой у нее конфликт.

Говоря о возможных итогах судебных тяжб, Гордон выразила уверенность, что суд встанет на сторону ее клиентки. Что касается Головина, то, по словам Екатерины, он обязан нести ответственность за своего ребенка вне зависимости от того, зрелый он человек или нет.

Ранее экс-возлюбленная звезды сериала «Кадетство» пришла на программу «Пусть говорят» и рассказала, что актер требовал от нее прервать беременность.

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