Россиянам объяснили, заберут ли у них пенсионные удостоверения

Масштабные дискуссии по пенсионной тематики стали возможны после того, как власти России объявили о реформе пенсионной системы. В правительстве рассказали, что основная цель изменений заключается в повышении конечного размера пенсий в стране.

В этом контексте многие россияне заостряют внимание на таком аспекте, как отмена пенсионных удостоверений. Дело в том, что с 2015 года в нашей стране практикуется выдавать пенсионерам обычные справки, в которых указано, что человеку произведено назначений того или иного вида пенсионной выплаты.

Вместе с этим граждане высказали возмущение не только по этому поводу, но еще и относительно информации о том, что действующих пенсионеров, у которых на руках имеется пенсионное удостоверение, могут его лишить. Соответствующие сообщения появились на просторах интернета и очень быстро стали предметом для бурных обсуждений.

Чтобы прояснить этот нюанс необходимо обратиться к официальному комментарию сотрудников Пенсионного фонда. Из его следует, что в планы ведомства не входит изъятия действующих пенсионных удостоверений. Впрочем, возвращаться к их восстановлению в Пенсионном фонде не намерены по причине нецелесообразности.

Как сообщалось ранее, пенсионные удостоверения утратили свою значимость из-за прихода современных технологий. С недавнего времени вся информация о пенсионерах хранится в электронных базах данных, поэтому людям достаточно справки о пенсии.

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