«Сменившая место жительства» Волочкова вернулась в РФ

17.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

«Сменившая место жительства» Волочкова вернулась в РФ
Балерина Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив в РФ.

Такой информацией с подписчиками в Instagram поделилась сама заслуженная артистка России, написав в комментарии к размещенному видео, что счастлива вернуться на родину.

«Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку – просто невероятное счастье», — написала Волочкова.

Напомним, что буквально на днях балерина писала, что намерена остаться жить на Мальдивских островах, и сейчас уже подыскивает местную школу для своей дочери Ариадны. Как объяснила Волочкова, Мальдивы — ее любимое место на Земле.

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