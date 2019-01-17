В МВД подтвердили факт избиения Агаты Муцениеце мужем Прилучным

Полиция подтвердила избиение актером Прилучным жены Агаты Муцениеце.

Издание Starhit сообщает, что в полиции подтвердили вызов в дом актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце по поводу домашнего конфликта. Сотрудники МВД Московской области сообщили, что вечером 28 декабря на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену.

По словам полицейских, правоохранители провели беседу с мужчиной и женщиной, но последняя отказалась писать заявление.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Прилучный и Муцениеце поссорились, так как отписались от аккаунтов друг друга. Позже и вовсе пошли слухи о том, что актер избил супругу перед Новым годом.

Муцениеце с возмущением отреагировала на эти сообщения, оставив публикацию: "Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так. Вообще, я в коме! Ах, да, еще у меня есть двойник, который везде ходит вместо меня".

Помощница Агаты также подтвердила, что в семье все хорошо и сообщила, что с журналистом, который написал об избиении уже разбираются и что все это "преследуется законом".



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