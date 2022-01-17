The Guardian: Средневековые боевые кони были размером с современных пони

Иван Янв 17, 2022 Общество

Большинство из них были не крупнее современных пони. Группа историков и археологов из Эксетерского университета установила, что средневековые боевые лошади были размером с современных пони, пишет vs-news.ru

Результаты научной работы опубликованы в Международном журнале остеоархеологии.
В рамках исследования были изучены наборы костей английских лошадей, датируемые периодом с 300 по 1650 год нашей эры. Всего были представлены останки около 2000 животных. Исследователи также учитывали эпические и исторические документы рыцарей.

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