The Guardian: Средневековые боевые кони были размером с современных пони

Большинство из них были не крупнее современных пони. Группа историков и археологов из Эксетерского университета установила, что средневековые боевые лошади были размером с современных пони, пишет vs-news.ru

Результаты научной работы опубликованы в Международном журнале остеоархеологии.

В рамках исследования были изучены наборы костей английских лошадей, датируемые периодом с 300 по 1650 год нашей эры. Всего были представлены останки около 2000 животных. Исследователи также учитывали эпические и исторические документы рыцарей.