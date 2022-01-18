Врач-диетолог Дианова считает, что стакан воды перед завтраком полезен для организма

Лимонный сок следует добавлять осторожно. Привычка выпивать стакан воды натощак чрезвычайно полезна. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова, сообщает радио Sputnik, пишет vzpolitik.ru.

Эксперт отметил, что он запускает процессы пробуждения и пищеварения. Постоянно нормализуется микрофлора кишечника, улучшается состояние кожи и настроение.

Все процессы запущены, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора.

С точки зрения гастроэнтерологии запускается один из основных рефлексов - желудочно-кишечный рефлекс, то есть прием воды натощак стимулирует перистальтику кишечника, Нурия Дианова, диетолог, гастроэнтеролог, фуд-блогер.

Специалист уточнила, что вода должна быть комнатной температуры, а не холодной, так как это может вызвать запор. При болях в животе температура воды должна быть чуть теплее. Лимонный сок можно добавлять только при отсутствии желудочно-кишечных заболеваний.