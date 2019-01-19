Волочкова после снежной Москвы не захотела возвращаться на Мальдивы

Волочкова искупалась в снегу и передумала переезжать на Мальдивы.

Балерина Анастасия Волочкова, кажется, передумала переезжать на Мальдивы на ПМЖ. Перед Рождеством танцовщица заявила, что хочет постоянно проживать на этих островах, даже начала искать местную школу для дочери. Она отмечала, что лишь изредка будет покидать любимые острова - по рабочей необходимости. Однако на днях артистка вернулась в Подмосковье и, судя по подписям к снимкам в инстаграме, все же считает свой особняк здесь настоящим домом.

"Как же я соскучилась по любимому дому, дочке и по всем вам... "- написала Волочкова.

Она отметила, что любимый мужчина встретил ее в аэропорту, и она поняла, что очень по нему соскучилась.

"Как же мне не хватало этих переплетений рук на Мальдивах! А теперь мы в домашней уютной обстановке..." - заключила балерина.

Вскоре она выложила фотографию в снегу, куда нырнула после бани. "Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома", - гласит подпись.



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