В ПФР рассказали, как рассчитать размер пенсии

Пенсионные изменения, которые в последнее время начали реализовываться в нашей стране, приводят граждан России в замешательство. Люди до конца не могут разобраться во всех нюансах пенсионных преобразований, поэтому останавливаются на деталях.

Чтобы не много прояснить ситуацию следует обратиться к свежему комментарию из Пенсионного фонда России (ПФР), благодаря которому можно разобраться в вопросе о расчете размера пенсионной выплаты по нынешнем правилам.

Для этого достаточно обратиться к пенсионному калькулятору, который имеется на официальном сайте ПФР. Благодаря его функционалу можно с довольно высокой точностью рассчитать размер будущей пенсионной выплаты. Для этого потребуются следующие знания: размер средней заработной платы и количество лет, которые засчитаны в качестве трудового стажа.

На этом же ресурсе можно получить информацию о количестве пенсионных баллов, которые начислены вам за каждый год официальной трудовой деятельности. В программе имеется оговорка, что соответствующие сведения являются приблизительными, поэтому для уточнения данных можно обратиться непосредственно в отделение Пенсионного фонда.

В нынешнем году размер одного пенсионного балла составляет 87 рублей 24 копейки. В свою очередь величина фиксированной части пенсии - 5334,19 рублей.

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