Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемках

20.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Выходу на красную дорожку предшествуют не лучшие времена на съемочных площадках, где актеров подстерегают настоящие опасности.

Вот какие травмы получили актеры во время съемок фильма.

Джерард Батлер
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемкахПосле съемок фильма «300 спартанцев» актера начали мучить боли в спине, из-за чего у Батлера развилась серьезная зависимость от обезболивающих препаратов. Шесть лет актер не мог отказаться от лекарств и в итоге обратился за помощью к наркологам. Избавившись от привычки, Батлер также сбросил лишний вес.

Айла Фишер
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемках«Иллюзия обмана» — красивый фильм с мощными эффектами. Однако один из них чуть не стал последним в жизни актрисы Айлы Фишер. Во время сцены побега из стеклянной камеры, наполненной водой, актриса чуть не утонула. Цепи, сковавшие ее ноги, запутались, из-за чего актриса провела под водой три минуты.

Харрисон Форд
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемках71-летний ветеран Голливуда Харрисон Форд сломал лодыжку на съемках фильма «Звездные войны: Эпизод VII». Актера медицинским вертолетом забрали прямо с площадки и отправили в больницу John Radcliffe Hospital в Оксфорде. Позднее сообщалось, что Харрисон неудачно упал, когда снимался в интерьерах космического корабля своего знаменитого героя Хана Соло.

Джордж Клуни
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемкахСъемки триллера «Сириана» дорого обошлись актеру. Во‑первых, ему пришлось набрать 10 килограммов по просьбе режиссера Стивена Гейгана. Во‑вторых, Клуни неудачно упал на спинку стула и повредил спину. Но самая главная травма была связана с ударом головы. По словам актера, после удара, который он получил во время сцен пыток, он чувствовал себя будто после инсульта. Страдания Клуни окупились сполна: за роль агента ЦРУ он получил «Оскар».

Роберт Дауни-младший
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемкахСъемки фильма «Железный человек-3» в 2012 году были приостановлены, потому что исполнитель главной роли повредил ногу, самостоятельно выполняя трюк. День простоя обходится съемочной группе в круглую сумму, и именно поэтому большинство страховых компаний настаивают на том, чтобы все трюки на площадке выполняли дублеры-каскадеры.

Николь Кидман
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемкахА вы знали, что большинство крупных планов актрисы в фильме «Мулен Руж» были сняты, когда та сидела в инвалидном кресле? Актрисе пришлось пережить сразу несколько болезненных моментов на съемках. Во‑первых, она сломала ребро, когда актеру Эвану МакГрегору не удалось вовремя поймать актрису во время танца, и Николь упала со ступенек, не удержавшись на шпильках. Во время падения Кидман также повредила и колено. Это же самое ребро актриса повредила снова: Николь попросила костюмера потуже затянуть корсет, и не до конца сросшаяся кость не выдержала давления.

Шарлиз Терон
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемках«Вообще-то мне понравилось кричать на людей во время съемок. Но на съемках „Белоснежки и охотника“ я так часто это делала, что надорвала ту мышцу живота, о существовании которой я раньше и не знала», — шутила Шарлиз во время интервью для американского MTV. Но вообще-то Терон не приукрашивала: она на самом деле надорвала мышцы живота до такой степени, что какое-то время не могла сдвинуться с места. На несколько часов съемки были приостановлены.

Хилари Суонк
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемкахДаже такая милая романтическая драма, как «P. S. Я люблю тебя», может стать угрозой для здоровья актеров! Хилари Суонк наложили несколько швов на лоб после того, как от подтяжек Джерарда Батлера во время сцены с раздеванием отлетела застежка и угодила актрисе в голову.

Дженнифер Лоуренс
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемкахСвои вечные падения на красных дорожках Джен Ло объясняет дискоординацией после травмы уха на съемках фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя». Лоуренс ударила себя луком на бегу, а после сразу нырнула в воду, из-за чего актриса на некоторое время оглохла на одно ухо.

Брэд Питт
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемкахНа съемках триллера «Семь» Брэд Питт невольно сымпровизировал ценой собственного здоровья. Во время сцены погони его герой-детектив должен был получить травму. И получил. Правда, совсем не такую, какую в итоге получил сам Питт: актер упал и разбил руку об оконное стекло. На площадку Питт вернулся с перебинтованной рукой, и сценаристам пришлось придумывать, каким образом следователь получил это ранение.


Ченнинг Татум
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемкахДа, мы серьезно. Во время съемок исторической драмы «Орел Девятого легиона» актер регулярно обливался теплой водой, чтобы не получить обморожение, ныряя в воду на холодном воздухе. Однажды ассистент забыл разбавить кипяток и обдал Татума горячей водой, которая тут же затекла под доспехи актера. Ченнинг не успел быстро избавиться от сложного костюма, и вода обожгла самое болезненное место у бедняги. Как позже признавался страдалец, с его обожженного пениса даже слезла кожа, пишет cosmo.ru.

Холли Берри
Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемкахХолли Берри — самая травмированная бедолага на Голливудских холмах. Актрисе тотально не везет: на съемках триллера «Готика» Роберт Дауни-младший сломал ей запястье, выворачивая руку в сцене драки, а на площадке «Женщины-кошки» Берри получила ушиб головы. Также Холли сломала ногу на съемках фэнтези-драмы «Облачный атлас».

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