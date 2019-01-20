Их служба опасна и трудна! 12 звезд, получивших серьезные травмы на съемках

Выходу на красную дорожку предшествуют не лучшие времена на съемочных площадках, где актеров подстерегают настоящие опасности.

Вот какие травмы получили актеры во время съемок фильма.

Джерард Батлер

После съемок фильма «300 спартанцев» актера начали мучить боли в спине, из-за чего у Батлера развилась серьезная зависимость от обезболивающих препаратов. Шесть лет актер не мог отказаться от лекарств и в итоге обратился за помощью к наркологам. Избавившись от привычки, Батлер также сбросил лишний вес.

Айла Фишер

«Иллюзия обмана» — красивый фильм с мощными эффектами. Однако один из них чуть не стал последним в жизни актрисы Айлы Фишер. Во время сцены побега из стеклянной камеры, наполненной водой, актриса чуть не утонула. Цепи, сковавшие ее ноги, запутались, из-за чего актриса провела под водой три минуты.

Харрисон Форд

71-летний ветеран Голливуда Харрисон Форд сломал лодыжку на съемках фильма «Звездные войны: Эпизод VII». Актера медицинским вертолетом забрали прямо с площадки и отправили в больницу John Radcliffe Hospital в Оксфорде. Позднее сообщалось, что Харрисон неудачно упал, когда снимался в интерьерах космического корабля своего знаменитого героя Хана Соло.

Джордж Клуни

Съемки триллера «Сириана» дорого обошлись актеру. Во‑первых, ему пришлось набрать 10 килограммов по просьбе режиссера Стивена Гейгана. Во‑вторых, Клуни неудачно упал на спинку стула и повредил спину. Но самая главная травма была связана с ударом головы. По словам актера, после удара, который он получил во время сцен пыток, он чувствовал себя будто после инсульта. Страдания Клуни окупились сполна: за роль агента ЦРУ он получил «Оскар».

Роберт Дауни-младший

Съемки фильма «Железный человек-3» в 2012 году были приостановлены, потому что исполнитель главной роли повредил ногу, самостоятельно выполняя трюк. День простоя обходится съемочной группе в круглую сумму, и именно поэтому большинство страховых компаний настаивают на том, чтобы все трюки на площадке выполняли дублеры-каскадеры.



Николь Кидман

А вы знали, что большинство крупных планов актрисы в фильме «Мулен Руж» были сняты, когда та сидела в инвалидном кресле? Актрисе пришлось пережить сразу несколько болезненных моментов на съемках. Во‑первых, она сломала ребро, когда актеру Эвану МакГрегору не удалось вовремя поймать актрису во время танца, и Николь упала со ступенек, не удержавшись на шпильках. Во время падения Кидман также повредила и колено. Это же самое ребро актриса повредила снова: Николь попросила костюмера потуже затянуть корсет, и не до конца сросшаяся кость не выдержала давления.

Шарлиз Терон

«Вообще-то мне понравилось кричать на людей во время съемок. Но на съемках „Белоснежки и охотника“ я так часто это делала, что надорвала ту мышцу живота, о существовании которой я раньше и не знала», — шутила Шарлиз во время интервью для американского MTV. Но вообще-то Терон не приукрашивала: она на самом деле надорвала мышцы живота до такой степени, что какое-то время не могла сдвинуться с места. На несколько часов съемки были приостановлены.

Хилари Суонк

Даже такая милая романтическая драма, как «P. S. Я люблю тебя», может стать угрозой для здоровья актеров! Хилари Суонк наложили несколько швов на лоб после того, как от подтяжек Джерарда Батлера во время сцены с раздеванием отлетела застежка и угодила актрисе в голову.

Дженнифер Лоуренс

Свои вечные падения на красных дорожках Джен Ло объясняет дискоординацией после травмы уха на съемках фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя». Лоуренс ударила себя луком на бегу, а после сразу нырнула в воду, из-за чего актриса на некоторое время оглохла на одно ухо.

Брэд Питт

На съемках триллера «Семь» Брэд Питт невольно сымпровизировал ценой собственного здоровья. Во время сцены погони его герой-детектив должен был получить травму. И получил. Правда, совсем не такую, какую в итоге получил сам Питт: актер упал и разбил руку об оконное стекло. На площадку Питт вернулся с перебинтованной рукой, и сценаристам пришлось придумывать, каким образом следователь получил это ранение.



Ченнинг Татум

Да, мы серьезно. Во время съемок исторической драмы «Орел Девятого легиона» актер регулярно обливался теплой водой, чтобы не получить обморожение, ныряя в воду на холодном воздухе. Однажды ассистент забыл разбавить кипяток и обдал Татума горячей водой, которая тут же затекла под доспехи актера. Ченнинг не успел быстро избавиться от сложного костюма, и вода обожгла самое болезненное место у бедняги. Как позже признавался страдалец, с его обожженного пениса даже слезла кожа, пишет cosmo.ru.



Холли Берри

Холли Берри — самая травмированная бедолага на Голливудских холмах. Актрисе тотально не везет: на съемках триллера «Готика» Роберт Дауни-младший сломал ей запястье, выворачивая руку в сцене драки, а на площадке «Женщины-кошки» Берри получила ушиб головы. Также Холли сломала ногу на съемках фэнтези-драмы «Облачный атлас».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







