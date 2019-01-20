На певицу Лолиту подали в суд из-за задолженностей



Товарищество собственников жилья "Большие Каменщики" направило иск в суд на российскую певицу, актрису и телеведущую Лолиту Милявскую в суд, требуя взыскать с нее 760 тысяч рублей задолженностей по оплате услуг ЖКХ.

Об этом передает сегодня Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда столицы Юнону Цареву.

"ТСЖ "Большие Каменщики" просит взыскать с Милявской Лолиты Марковны задолженность за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги 609 тысяч 842 рублей за период со апреля 2014 года по январь 2016 года", - сказано в сообщении. При этом уточнено, что сверх того артистке набежала пеня: за период с мая 2014-го по июнь 2017-го - еще плюс 148 тысяч 295 рублей.

Исковое заявление было зарегистрировано в суде 15 января.

Отметим, что это не первые претензии к певице "по жилищному вопросу": в 2012 году суд отклонил иск ТСЖ "Таганская площадь" к Лолите с требованием уплатить долг в полмиллиона рублей. Тогда госпожа Милявская оправдывалась нежеланием платить за капитальный ремонт дома, который был запланирован на 2041 год.

Лолите Милявской (урожденная Горелик) 55 лет. Лауреат национальной телевизионной премии "ТЭФИ 2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" - за ток-шоу Первого канала "Лолита. Без комплексов".

Снялась в фильмах, сериалах и телемюзиклах "Тень, или Может быть, всё обойдётся", "Короли российского сыска", "Умереть от счастья и любви", "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001 года, Солоха), "Золушка", "Безумный день или женитьба Фигаро", "Попса", "Королевство кривых зеркал" (2005, Анидаг), "Кровавая Мэри", "Новые приключения Аладдина". Записала восемь сольных альбомов.

Ранее сообщалось, что бывший партнер Лолиты по кабаре-дуэту "Академия" и ее бывший третий (из пяти) муж Александр Цекало развелся с сестрой певицы Веры Брежневой.



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