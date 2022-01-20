Смертельное ДТП на автодороге Саяногорск – Майнская ГЭС – Черемушки

ДТП произошло минувшим днем около 13:50 на 9 км автодороги «Саяногорск – Майнская ГЭС – Черемушки».

По предварительной информации, 42-летняя женщина, управлявшая Hyundai SM Santa Fe Classic, двигалась со стороны р.п. Черемушки в сторону г. Саяногорска. Не справившись с управлением, автоледи выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Toyota Corsa, за рулем которого находился мужчина 1959 года рождения. От удара автомобиль Toyota Corsa совершил столкновение с Mercedes Benz E200 под управлением водителя 1983 года рождения, который двигался за ним следом, в направлении р.п. Черемушки. После столкновения автомобиль Mercedes Benz совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП 62-летний водитель Toyota Corsa получил перелом плюсневых костей слева, ушиб грудной клетки. Не госпитализирован.

Пассажир этого же авто - женщина 1961 года рождения госпитализирована с травматическим шоком 3 степени, тупой травмой грудной клетки и живота, переломами ребер, костей таза, левого предплечья и обоих бедер.

Еще один пассажир Toyota Corsa - женщина 1954 года рождения, которая в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сиденье, скончалась в карете скорой медицинской помощи до приезда в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, с начала 2022 года это уже второе ДТП на территории Хакасии, которое унесло жизнь человека.