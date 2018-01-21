Охрана Ди Каприо преследовала Анну Седокову на частном пляже

21.01.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Охрана Ди Каприо преследовала Анну Седокову на частном пляжеЗа известной певицей Анной Седоковой гонялась охрана голливудского актера Леонардо Ди Киприо. Многодетная мать вынуждена была скрываться от правоохранителей.

Из-за того, что Ди Каприо арендовал пляж, где отдыхала Анна Седокова, многодетной матери пришлось бежать от охраны. Они преследовали её повсюду, чтобы певица не засняла поведение голливудского актёра на камеру. У Седоковой отняли все записи, а информацию с карты памяти пришлось удалить. Охранники Леонардо Ди Каприо пытались поймать Анну Седокову на частном острове

«Ты идёшь по острову с тремя детьми, а за тобой 10 человек охраны и смотрят на тебя. Причины? Потому что там был Лео, они сняли Пляж и теперь там слишком много желающих запечатлеть момент на профессиональное оборудование», - написала Седокова в своём блоге.

Из-за переживаний во время отдыха она также сорвалась на своей дочери Алине, о чём и рассказала в одном из выпусков шоу «Вокруг света во время декрета», которое выходит на «СТС».

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