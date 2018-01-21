Певицу Леру Масскву начали преследовать несчастья



В конце 2017 года у исполнительницы хитов «Седьмой этаж» и «Ну наконец-то» сгорела квартира. Семья Леры Массквы оказалась в больнице. Не успели артистка и ее близкие оправиться после инцидента, как с ними произошла новая беда.

В декабре прошлого года в квартире певицы Леры Массквы произошел сильный пожар. Артистку, ее мужа Павла Евлахова и сына Платона экстренно госпитализировали с ожогами и отравлением. Певица говорила, что от ее жилья остались только «кусочек спальни и шкаф в детской». Гостиная и кухня были уничтожены огнем. Однако на этом беды Леры не закончились.

Как рассказала исполнительница, она лишилась машины. Несмотря на то, что автомобиль находится у Массквы, по документам он принадлежит другим лицам.

«Саму машину мы экстренно эвакуировали и она у нас, но фактически она не моя. После восстановления паспорта я поехала восстановить ПТС. В ГАИ мне сказали, что машина не моя. Некий мужчина, представившийся моим мужем, продал мою машину некой женщине. Эта женщина приобрела мою машину в Туле, хотя сама она живет в Москве, деньги передала наличными, отследить какое-либо их движение невозможно. Договор купли-продажи оформлен на сгоревший паспорт. Мои документы на машину, да и на все остальное, естественно, сгорели, ну, по крайней мере я раньше так думала, теперь уже не знаю», – поделилась певица.

По словам Леры, они с мужем обратились к стражам правопорядка, но дело по их заявлению пока так и не завели. «Все, что происходило в Балашихинском ОВД и ГИБДД выглядело очень странно, но «странно», конечно, к делу не пришьешь», – сетует певица.

Артистка добавила, что причины пожара в ее квартире пока устанавливаются. «В свете произошедших событий я уже даже не знаю, что думать», – отмечает Массква. По словам Леры, информация о причинах инцидента, которая получила широкую огласку, не соответствует действительности. По некоторым данным, семья певицы сама спровоцировала возгорание. Массква отрицает эти сведения.

«Мы ничего не жарили, у нас не была включена плита, не горели свечи, мы не курили и не бегали с факелами по комнате. Помимо абсурдности всех этих версий, которые я не знаю, кто сочиняет, хуже всего то, что они сбивают с толку сотрудников МЧС и мешают нормальному расследованию. Меня очень многие знают, так как общались лично, я нормальный адекватный человек и у меня в квартире находится маленький ребенок, в добавок ко всему еще и «тяжелый» аллергик. Я не оставляю горящие свечи, плиты и фейерверки без присмотра, особенно когда иду спать!» – заявила Лера.

Поклонники Массквы переживают за нее и регулярно спрашивают, как помочь. Артистка поблагодарила неравнодушных людей и отметила, что ей неудобно принимать подобные предложения. Однако ситуация, как сообщила певица, вышла из-под контроля. «Неясно, как и когда она разрешится. Уже точно понятно, что это будут месяцы судов, экспертиз и легко не будет. Я надеюсь на лучшее, но, как говорят, всегда лучше готовиться к худшему», – поделилась Массква. Лера также оставила в социальных сетях свои банковские реквизиты, чтобы желающие могли ее поддержать.



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