Бюджетникам решили повысить зарплаты

21.01.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Несмотря на определенные финансовые трудности, с которыми столкнулась Россия в последнее время, власти приняли решение о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы. Накануне появилась точная информация о размере индексации зарплат.

Бюджетникам решили повысить зарплаты

Отечественное правительство выделило на данные цели примерно 14,5 миллиарда рублей. Документ о соответствующем решении был опубликован на официальном сайте кабинета министров.

Как уточняется в документе, выделенной суммы будет достаточно для подъема заработных плат бюджетников, что изначально было запланировано в 2018 году в рамках указа президента России Владимира Путина.

Деньги будут распределены между воспитателями, врачами, учителями, преподавателями вузов, научными сотрудниками, работниками культуры и другими представителями бюджетной сферы.

Если говорить еще точнее, то в текущем году зарплаты преподавателей вузов, ученых и врачей вырастут до 200 процентов от средней по региону, тогда как у медицинского персонала этот рост составит 100%.

Нужно пояснить, что накануне выборов власти идут на целый ряд мер, направленных на улучшение своего имиджа в глазах населения. Люди понимают, что вскоре могут быть приняты новые решения по повышению зарплат и социальных пособий.

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