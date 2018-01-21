Прохор Шаляпин и его избранница не получили родительского благословения на свадьбу

Мать избранницы музыканта отговаривает дочь выходить замуж на Прохора.

Скандальный музыкант Прохор Шаляпин, прославившийся на всю страну своими любовными похождениями, нашел новую возлюбленную. Выпускник шестого сезона «Фабрики звезд» успел сделать предложение руки и сердца девушке, получил ее согласие, но неожиданно встретил сопротивление со стороны мамы любимой. Валентина Васильевна готова сделать все, что в ее силах, только бы дочь не оказалась окольцованной мужчиной, поведение которого вызывает у нее большие сомнения. Расстроенная мать заявила, что не разрешает дочери связывать свою жизнь с представителем шоу-бизнеса, ее смущают романы артиста, и она уверена, что однажды Прохор бросит и ее Татьяну.

Шаляпин не собирается сдаваться. Он уговорил возлюбленную и ее мать прийти в студию программы Первого канала «Мужское/Женское» и там открыто обсудить все спорные и острые моменты взаимоотношений.

Зрители стали свидетелями того, что девушка находится под сильным влиянием матери и очень не хочет ее расстроить или обидеть. Когда ведущие шоу попросили Татьяну показать кольцо, подаренное на помолвку, Гудзева призналась, что не стала его надевать, боялась разозлить маму.

Оказалось, девушка не сразу призналась родительнице, насколько у них с Прохором все серьезно. В начале отношений она уверяла, что Шаляпиным у них легкая интрижка.

«Если он разбивает сердца, он разобьет сердце и Тане. Нет гарантии, что он поживет и не бросит ее, а Таня останется с психологической травмой», — посетовала Валентина Васильевна. Женщина хочет видеть мужем дочери серьезного мужчину и потому грозится расстроить свадьбу.

Мама Прохора Елена Ивановна тоже не осталась в долгу. Она открыто заявила, что считает Татьяну староватой для роли будущей матери, и ей очень не нравится отношение семьи Гудзевой к ее сыну. К прискорбию пары, обе родительницы не дали им своего материнского благословения.



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