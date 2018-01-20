Работающим инвалидам хотят вернуть индексацию

В России наметился тренд по сокращению расходов федерального бюджета на социальные нужды. Все чаще власти пусть и скрытно, но принимают такие решения, от которых положение пенсионеров в нашей стране становится все более шатким.

Самой обсуждаемой мерой в этом плане является двухгодовалая отмена индексации пенсий для работающих пенсионеров. В нашей стране таких людей очень много, поэтому проблема приобрела внушительные масштабы. Люди хотят знать, когда наконец-то правительство одумается и начнет сокращать неэффективные расходы для экономии бюджетных ресурсов, а не постоянно экономить на пенсионерах.

Если о всех трудящихся пенсионерах говорить сегодня с уверенностью в плане восстановления их в праве индексации нельзя, то по работающим инвалидам появились положительные новости. В частности, речь идет об инициативе Думы Хабаровского края, в которой предложили восстановить работающих инвалидов в праве получения пенсионных выплат с учетом регулярных надбавок.

В документе, который предложили парламентарии Хабаровского края, четко прописаны нормы по внесению изменений в текущее законодательство, чтобы работающие инвалиды не были ущемлены в своих правах.

Инициаторы законопроекта сетуют на то, что отмена индексации пенсий для трудящихся инвалидов совершенно не соответствует той политико-социальной концепции, которая на сегодняшний день проводится властями РФ.

Зачастую люди, получающие пенсию по инвалидности, вынуждены отказываться от официальной работы из-за боязни потерять пенсию с учетом индексаций.

Проект закона был направлен в российское правительство, а перед этим он пройдет проверку на соответствии нормам в Совете законодателей.

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