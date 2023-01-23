Росстат предоставил данные о подорожании различных товаров

Russf Янв 23, 2023 Интересное

Специалисты Росстата проинформировали о том, насколько подорожали различные товары, продаваемые на территории Российской Федерации. По их словам, самое значительное подорожание отмечается на йод. За 2022 год цена препарата поднялась более, чем на 55%. По словам экспертов, такая динамика вполне объяснима, так как основная доля йода импортируется из-за границы.

Кроме того, существенное подорожание коснулось мыла и женских средств личной гигиены. Их стоимость выросла на 44,2% и 43,5% соответственно. Также более, чем на 30% подорожали дезодоранты, шампунь и зубная паста.

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