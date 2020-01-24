Чем запомнился новый руководитель ФМБА на посту главы Минздрава

Вероника Скворцова с 2012 года возглавляла Минздрав РФ. Чем она запомнилась?

Lenta.ru , продолжительности жизни достигла исторического максимума, коэффициент составил в среднем 73,5 года. Для сравнения, в 2011 году этот показатель составлял 69,8 лет. Кроме того, детская смертность уменьшилась на 9,9%. Увеличение продолжительности жизни. Как пишет, продолжительности жизни достигла исторического максимума, коэффициент составил в среднем 73,5 года. Для сравнения, в 2011 году этот показатель составлял 69,8 лет. Кроме того, детская смертность уменьшилась на 9,9%.

Внедрение новых систем и проведение информационной работы. При Скворцовой произошло внедрение массовых профилактических осмотров, расширение вакцинации информационная кампания по продвижению здорового образа жизни. В комплексе это дало снижение заболеваемости туберкулезом в 2 раза, а смертность от него - в 3 раза. Появились и новые законы - запрет на курение в общественных местах и ограничение по продаже алкоголя.

Несмотря на критику этих законов, результаты существенные: потребление табака в России снизилось с 38 процентов в 2011 году до 29 процентов в 2018-м. Кроме того, более чем в два раза снизилось курение несовершеннолетних.

Создание системы медучреждений. Именно при Скворцовой появилась трехуровневая система здравоохранения. Число поликлиник увеличилось, в них установлено новейшее оборудование, каждый день ведется улучшение амбулаторных условий. Была восстановлена санитарная авиация, в том числе в Кировской области.

В первичном звене здравоохранения работает более 305 тысяч врачей и более 545 тысяч средних медицинских работников. Кроме того, звено гинекологии также улучшается: созданы почти 100 перинатальных центров, координирующих региональные системы родовспоможения, что позволило снизить материнскую и младенческую смертность на 56 и 40 процентов — это один из самых низких показателей в мире. Начинают внедрять работу новейших технологий и даже роботов.

Работа по увеличению продолжительности жизни лиц с сердечными и сосудистыми заболеваниями. Был построен ряд учреждений, завезено оборудование, оказание экстренной помощи. Все эти факторы позволили снизить смертность от данных заболеваний.

Смертность от инфарктов снизилась в 2 раза. В 2020 году работа по текущим направлениям будет продолжена, а финансирование будет увеличено.

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