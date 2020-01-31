Сергей Янчуков: рудник Наседкино скоро будет запущен

Основатель золотодобывающей компании «Мангазея Майнинг» Сергей Янчуков рассказал о приближающемся завершении строительства наиболее масштабного предприятия компании — рудника Наседкино, пишет Газета.ру . Он уверен, что добыча этого драгоценного металла в России остается перспективным делом.

На этой неделе на главном месторождении его компании начался завершающий этап строительства золотодобывающего предприятия. Его старт ознаменовал плановый пуск электроэнергии по вновь построенной линии электропередач 110 кВ Давенда-Наседкино.

Золотодобывающему дивизиону «Мангазея Золото» также принадлежат рудники в районах Савкино и Кочковское Забайкальского края. При этом разработка Савкино стала одним из первых проектов на территории опережающего развития (ТОР), которая была создана указом правительства в 2019 году.

Наседкино стало самым масштабным проектом «Мангазея Майнинг». Сам Сергей Янчуков называет его ключевым в золотодобывающем бизнесе. Предприятие построено с использованием самых современных материалов и технологий. К строительству подошли основательно – щебень для бетона везли из другого региона, чтобы обеспечить морозостойкость фундамента. Рудник будет запущен по планам весной.

Издание напоминает, что совокупные вложения дивизиона «Мангазея» в проект месторождения Наседкино оцениваются в 13,6 млрд рублей. По международной классификации запасы строящегося рудника Наседкино превышают 19 тонн золота. Ожидается, что ежегодно на новом месторождении компания будет перерабатывать 1 млн тонн руды и извлекать до 3 тонн золота.

Предприятие сможет обеспечить до 600 рабочих мест, большую часть которых займут местные жители.

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