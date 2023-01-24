Россияне рассказали о влиянии 2022 года на их жизнь

Среди населения России был проведен опрос на тему того, как прошлый год повлиял на жизнь россиян, изменились ли их привычки, здоровье и благосостояние. Большинство респондентов отметили, что 2022 год оказал значительное влияние на долгосрочную стабильность. 53% опрошенных ощутили изменения на своих вкладах и счетах.

На втором месте оказался ответ о влиянии года на эмоциональное и физическое здоровье – этот вариант выбрало 46% опрошенных. Третья строчка в тройке лидеров принадлежит варианту, что 2022 год ухудшил качество отдыха и досуга – так ответили 42% участников опроса.

Rusfact.com