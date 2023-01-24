Россияне рассказали о влиянии 2022 года на их жизнь

Russf Янв 24, 2023 Интересное

Среди населения России был проведен опрос на тему того, как прошлый год повлиял на жизнь россиян, изменились ли их привычки, здоровье и благосостояние. Большинство респондентов отметили, что 2022 год оказал значительное влияние на долгосрочную стабильность. 53% опрошенных ощутили изменения на своих вкладах и счетах.

На втором месте оказался ответ о влиянии года на эмоциональное и физическое здоровье – этот вариант выбрало 46% опрошенных. Третья строчка в тройке лидеров принадлежит варианту, что 2022 год ухудшил качество отдыха и досуга – так ответили 42% участников опроса.

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