В Алтайском районе Хакасии произошел пожар в здании центра социальной помощи

Эвакуировались 24 человека, никто не пострадал. Как сообщили в МЧС, первыми к месту вызова прибыли добровольные пожарные из села Очуры. В здании учреждения горело потолочное перекрытие бани и котельной. Предварительная причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В целом, за прошедшие выходные в Хакасии зарегистрировано 13 возгораний. В Абакане пожарные тушили бани, строительный вагончик и дачный дом. В Ширинском районе магазин, в Саяногорске – баню, в Абазе – дачный дом, в Бейском районе горел недострой, в Боградском районе – гараж, в Саяногорске – квартира. В большинстве случаев к пожарам привели недосмотр за печью и замыкание проводки.