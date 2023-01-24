Врачи предупредили об опасности ожирения

Индекс массы тела человека определяется как отношение его веса в килограммах к его росту в метрах и ответу на рост. У здорового человека показатель ИМТ находится в пределах от 18,5 до 24,9. В том случае, когда рассчитанный ИМТ превышает 30, можно говорить о наличии у человека ожирения.

Специалисты предупреждают, что наличие избыточного веса служит фактором риска для развития серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и некоторые виды онкологии. Также на фоне ожирения часто развивается диабет второго типа, который в свою очередь способствует прогрессированию болезней сердца и почек.

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