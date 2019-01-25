10 любопытных фактов о фильме «Маска»

Талантливый комик и драматический актер Джим Керри родился в январе 1962 года в канадском городе Ньюмаркет.

Фильм «Маска» — одна из самых ярких ролей Джима Керри, дебют Кэмерон Диаз и революционные спецэффекты. Вероятно, каждый из вас смотрел эту ставшую классикой комедию, а вот факты из нашей подборки знают далеко не все.

1. В режиссерской версии фильм начинается с пролога, показывающего прибытие в XI веке корабля викингов в будущую Северную Америку. Викинги высаживаются на берег, закапывают сундук с маской бога Локи и удаляются.

2. В фильме Локи называют «богом зла», каковым он все-таки не является. Тем не менее характер Локи передан достаточно верно — в скандинавской мифологии его характерными чертами являются двуличность, изворотливость, хитрость и коварство.

3. Ночной клуб Coco Bongo, в который идет Маска, на самом деле является названием клуба Джима Керри в Канкуне, Мексика.

4. Режиссер Чак Расселл заявил, что изначально проект «Маска» затевался как достаточно жесткий фильм ужасов на основе одноименного комикса (который имел рейтинг для взрослых и отличался натуралистичным изображением насилия)/

Jднако впоследствии трансформировался в комедию, ставшую бенефисом Джима Керри.

5. Герой Джима Керри (кстати, как и сам актер) был большим фанатом мультфильмов. Поэтому было принято решение, что, становясь Маской, герой будет изображать различных мультипликационных персонажей. В результате были обыграны такие знаменитые персонажи студии Warner Bros., как Тасманский Дьявол, Багз Банни и Пепе Ле Пью, а также Волк из мультфильмов Тэкса Эвери, поведение которого Маска копирует во время выступления Тины.

6. Для Кэмерон Диаз роль Тины Карлайл стала дебютной. Ей пришлось проходить прослушивание 12 раз, а утвердили на роль будущую звезду комедийного жанра всего за семь дней до начала съемок.

До нее на эту роль хотели пригласить Анну Николь Смит — на тот момент почти так же неизвестную, но «подающую надежды» блондинку.

7. За Кэмерон Диаз в картине поет ирландская певица, меццо-сопрано Сьюзан Бойд.

8. Сцена, в ходе которой Маска убегает от преследующих его гангстеров и достает использованный презерватив из кармана со словами «Упс, не тот карман», была импровизацией актера.

9. Ярко-желтый костюм, в который облачается герой Джима Керри, был подготовлен костюмерами по просьбе актера.

Так Джим хотел отдать дань уважения своей матери, сшившей похожий костюм для его первого выступления в качестве стендап-комика.

10. По первоначальной задумке, огромные зубы Маски должны были использоваться лишь для безмолвных сцен. Однако Джим проявил сноровку и научился разговаривать с этими «зубами-переростками», что придало дополнительной эксцентричности его герою.



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