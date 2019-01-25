10 любопытных фактов о фильме «Маска»

25.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Талантливый комик и драматический актер Джим Керри родился в январе 1962 года в канадском городе Ньюмаркет.

Фильм «Маска» — одна из самых ярких ролей Джима Керри, дебют Кэмерон Диаз и революционные спецэффекты. Вероятно, каждый из вас смотрел эту ставшую классикой комедию, а вот факты из нашей подборки знают далеко не все.
10 любопытных фактов о фильме «Маска»1. В режиссерской версии фильм начинается с пролога, показывающего прибытие в XI веке корабля викингов в будущую Северную Америку. Викинги высаживаются на берег, закапывают сундук с маской бога Локи и удаляются.
10 любопытных фактов о фильме «Маска»2. В фильме Локи называют «богом зла», каковым он все-таки не является. Тем не менее характер Локи передан достаточно верно — в скандинавской мифологии его характерными чертами являются двуличность, изворотливость, хитрость и коварство.
10 любопытных фактов о фильме «Маска»3. Ночной клуб Coco Bongo, в который идет Маска, на самом деле является названием клуба Джима Керри в Канкуне, Мексика.
10 любопытных фактов о фильме «Маска»4. Режиссер Чак Расселл заявил, что изначально проект «Маска» затевался как достаточно жесткий фильм ужасов на основе одноименного комикса (который имел рейтинг для взрослых и отличался натуралистичным изображением насилия)/

Jднако впоследствии трансформировался в комедию, ставшую бенефисом Джима Керри.
10 любопытных фактов о фильме «Маска»5. Герой Джима Керри (кстати, как и сам актер) был большим фанатом мультфильмов. Поэтому было принято решение, что, становясь Маской, герой будет изображать различных мультипликационных персонажей. В результате были обыграны такие знаменитые персонажи студии Warner Bros., как Тасманский Дьявол, Багз Банни и Пепе Ле Пью, а также Волк из мультфильмов Тэкса Эвери, поведение которого Маска копирует во время выступления Тины.
10 любопытных фактов о фильме «Маска»6. Для Кэмерон Диаз роль Тины Карлайл стала дебютной. Ей пришлось проходить прослушивание 12 раз, а утвердили на роль будущую звезду комедийного жанра всего за семь дней до начала съемок.

До нее на эту роль хотели пригласить Анну Николь Смит — на тот момент почти так же неизвестную, но «подающую надежды» блондинку.
10 любопытных фактов о фильме «Маска»7. За Кэмерон Диаз в картине поет ирландская певица, меццо-сопрано Сьюзан Бойд.
10 любопытных фактов о фильме «Маска»8. Сцена, в ходе которой Маска убегает от преследующих его гангстеров и достает использованный презерватив из кармана со словами «Упс, не тот карман», была импровизацией актера.
10 любопытных фактов о фильме «Маска»9. Ярко-желтый костюм, в который облачается герой Джима Керри, был подготовлен костюмерами по просьбе актера.

Так Джим хотел отдать дань уважения своей матери, сшившей похожий костюм для его первого выступления в качестве стендап-комика.
10 любопытных фактов о фильме «Маска»10. По первоначальной задумке, огромные зубы Маски должны были использоваться лишь для безмолвных сцен. Однако Джим проявил сноровку и научился разговаривать с этими «зубами-переростками», что придало дополнительной эксцентричности его герою.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "10 любопытных фактов о фильме «Маска»"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,235